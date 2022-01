Kan 13 år gammelt forlig redde prins Andrew ud af pinen i overgrebssag? Svaret får vi måske i dag

De næste par dage kan blive afgørende for den britiske prins Andrew, der er sagsøgt i USA i en sag om seksuelt misbrug af en mindreårig.

Sagen har forbindelse til den skandaleramte afdøde rigmand Jeffrey Epstein.

En af de kvinder, der beskyldte Jeffrey Epstein for at have misbrugt hende, har anlagt et civilt søgsmål mod prins Andrew.

Kvinden, Virginia Giuffre, siger, at prinsen begik seksuelt overgreb mod hende i 2001, da hun var 17 år. Den kriminelle lavalder er 18 år i USA.

Andrew har afvist anklagerne.

Overgrebene skal være sket i Epsteins hus i New York og på hans private ø i Caribien. Prins Andrew var på det tidspunkt i den amerikanske rigmands omgangskreds.

Mandag vil en domstol i New York offentliggøre et tidligere retligt forlig, som Epstein indgik med Giuffre i 2009, da han var tiltalt for at have betalt mindreårige for seksuelle ydelser.

Prins Andrews advokater mener, at det 13 år gamle forlig beskytter Andrew og andre mod at blive sagsøgt af Giuffre. De håber, at forligsteksten vil få dommeren til at afvise sagen mod den royale brite.

Tirsdag vil dommer Lewis Kaplan i New York høre på forsvarsadvokaternes argumenter for, at søgsmålet fra Giuffre skal afvises. Dette retsmøde finder sted via video klokken 16.00 dansk tid.

Samme dommer afviste fredag prins Andrews advokaters forsøg på at stoppe sagen med henvisning til, at Giuffre nu bor i Australien, og at sagen derfor ikke hører hjemme ved en domstol i New York.

Begik selvmod i fængslet

Epstein blev i 2019 anholdt og varetægtsfængslet i den omfattende sag om påstået seksuelt misbrug. Men han nåede aldrig at komme for retten. Han blev fundet død i sin fængselscelle i august 2019. Ifølge retsmedicinere havde han begået selvmord.

Onsdag blev Epsteins tidligere kæreste og samarbejdspartner Ghislaine Maxwell kendt skyldig i seks ud af syv anklagepunkter om, at hun hjalp ham med at skaffe unge piger til sex.

Den dom har britiske medier tolket som dårligt nyt for prins Andrew og hans forsøg på at stoppe Guiffres søgsmål mod ham.

Det var i øvrigt Maxwell, som i 1990’erne præsenterede de to mænd for hinanden.

ritzau