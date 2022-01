Svensk politi: Banderne samarbejder i stigende grad om drab, narko og våben

Kriminelle netværk i Sveriges hovedstad, Stockholm, arbejder i stigende grad sammen, oplyser svensk politi til Sveriges Radio.

Efterretningschef hos politiet i Region Stockholm Anna Rise fortæller, at det sker på flere områder. Blandt andet når der bliver importeret narko til Sverige, og når der skal skaffes våben og sprængstoffer. Også når der skal planlægges drab, samarbejder de kriminelle netværk, lyder det.

»Generelt ser vi, at der er et ret stort samarbejde mellem netværkene. Både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Der er blandt andet samarbejde om narkotika. Det handler om at gå sammen om at bestille et parti narko, som transporteres til Sverige og så deles op blandt netværkene«, siger Anna Rise til Sveriges Radio.

Politiet ser desuden en stigende tendens til, at de kriminelle grupper arbejder uden for deres sædvanlige geografiske område. Det viser en kortlægning, som efterretningsafdelingen hos Stockholms politi foretog i efteråret.

Sverige topper trist statistik

Sverige er generelt hårdt præget af bandekriminalitet. En rapport fra det kriminalpræventive råd i Sverige viste i maj sidste år, at Sverige er det land i Europa, der har flest dødelige skudepisoder. Sverige lå helt i top i 2018. Det var det seneste år, der var målt i rapporten. I 2000 lå Sverige ellers i bunden i sammenligning med de øvrige 22 europæiske lande, der indgik i undersøgelsen. Studiet fra det kriminalpræventive råd viste, at 8 ud af 10 skuddrab i Sverige sker i miljøer med narkohandel og kriminelle bandeaktiviteter.

I Danmark blev tre personer i december dræbt på under en uge. Det skete i en række banderelaterede skyderier i københavnsområdet. Kriminelle fra Sverige var indblandet i den konflikt, der udspillede sig, sagde Torben Svarrer, der er ledende politiinspektør i Københavns Politi.

»Sverige har en lidt anden måde at definere bandemiljøer på. Men der er tale om personer, der er kendt fra det kriminelle miljø i Sverige. Vi har et samarbejde med de svenske myndigheder. Det skalerer man op, når man ser, at der er kriminelle fra Sverige i Danmark«, sagde Svarrer.

ritzau