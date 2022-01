Brasiliens præsident er blevet indlagt med smerter i maven

Brasiliens præsident, 66-årige Jair Bolsonaro, er mandag blevet indlagt i storbyen São Paulo med smerter i maveregionen, oplyser præsidentens læge, Antonio Luiz Macedo.

Bolsonaro har været indlagt flere gange siden et knivangreb i 2018. Her blev han stukket i maven i forbindelse med præsidentvalgkampen. Antonio Luiz Macedo opererede Bolsonaro efter angrebet for lidt over tre år siden. Han siger mandag til det brasilianske nyhedsmedie UOL, at han hurtigst muligt vil flyve til São Paulo for at undersøge præsidenten.

Den brasilianske tv-station Globo har vist billeder af præsidenten fra mandag klokken 01.30 lokal tid. Her ses Bolsonaro stige ud af sit præsidentfly. Han blev efterfølgende transporteret til Vila Nova Star-hospitalet i São Paulo.

