Tesla åbner nyt salgskontor på kontroversiel vis

Xinjiang-provinsen i Kina er ramt af amerikanske sanktioner, der begrænser blandt andet bomuldsimport. De blev indført som modsvar til Kinas undertrykkelse af blandt andet det muslimske mindretal uighurerne. Et emne, der er så kontroversielt, at en kritisk stillingtagen kan medføre boykot. Men det har ikke afholdt Elon Musks elbil-firma Tesla fra at åbne et nytsalgskontor i provisens hovedstad.