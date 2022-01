Det er en nigeriansk kult, men en global mafia. Og du har måske en mail fra dem i indbakken

Dette er andet kapitel i historien om den nigerianske ’øksekult’ Black Axe. Denne gang handler det om kriminelle aktiviteter, der rækker ud over Nigerias grænser. Om en organiseret hær af internetsvindlere, der tjener milliarder på at udgive sig for at være noget, de ikke er. Og som har vist sig at nå Europa.