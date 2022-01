Albanien bliver del af FN's Sikkerhedsråd for første gang

Automatisk oplæsning

Fem nye lande er blevet optaget som medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Norge har fra begyndelsen af 2022 overtaget formandskabet for rådet, der består af i alt fem permanente medlemmer og ti midlertidige.

De fem nye medlemmer i rådet er Albanien, Brasilien, De Forenede Arabiske Emirater, Gabon og Ghana. Det er første gang, at Albanien skal være medlem af rådet, mens det er 11. gang for Brasilien.

De fem lande er valgt for en toårig periode. De erstatter landene Estland, Niger, Saint Vincent og Grenadinerne, Tunesien og Vietnam.

Danmark går efter at blive en del af rådet

Den norske FN-ambassadør Mona Juul mødte tirsdag pressen i New York, da formandskabet blev overdraget til nordmændene.

»Situationen i verden er meget dyster, men vi er nødt til at være optimistiske. Som medlem af sikkerhedsrådet og som land kommer Norge aldrig til at stoppe med at prøve at løse konflikter gennem dialog«, sagde hun.

FN’s Sikkerhedsråd har til formål at opretholde international fred og sikkerhed efter FN’s principper. Det undersøger blandt andet også hændelser, der potentielt kan føre til international uro.

De fem permanente medlemmer af sikkerhedsrådet er stormagterne Frankrig, Kina, Rusland, Storbritannien og USA.

Over 50 ud af FN’s 193 medlemslande har aldrig været en del af rådet.

Danmark har været en del af FN’s Sikkerhedsråd fire gange.

Seneste gang var i perioden 2005-2006. Derudover har Danmark siddet i rådet i 1953-1954, 1967-1968 og 1985-1986.

Danmark går også efter at blive en del af rådet i 2025-2026. Den tidligere Venstre-minister Kristian Jensen er blevet valgt som særlig repræsentant for Danmark i bestræbelserne på at få en plads i rådet.

