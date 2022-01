Macrons skrækscenarie for Europa udrulles i dag

Ordene faldt i forbindelse med, at Frankrig overtog formandsskabet for EU, og budskabet blev gentaget i et utal af varianter fra den franske regeringstop torsdag og fredag i sidste uge, hvor både EU-Kommissionen og Bruxelles-journalister var inviteret til Paris. EU skal stå på egne ben. EU skal spille en større rolle i verden, lød det i kor fra de franske ministre. For ellers risikerer vi, at stormagter som Kina og Rusland bestemmer mere og mere – også over europæiske anliggender. Stormagter, som hverken er tilhængere af retsstaten, menneskerettighederne eller andre europæiske grundværdier.

Få et halvt år til halv pris

Få dit daglige nyhedsoverblik, baggrund og perspektiv på de historiske øjeblikke i 2022.

Giv mig et halvt år til halv pris Du kan også prøve 1 måned for 1 kr. Læs mere her

Allerede abonnent? Log ind her