Væbnede bander dræber hundredvis i flere angreb i Nigeria

Mindst 200 personer er den seneste uge blevet dræbt i Nigeria i en stribe angreb, hvor gerningsmænd skød ’alle, de kunne få øje på’.

Det oplyser landets socialministerium søndag.

Angrebene er et hårdt slag for de nigerianske myndigheder, der længe har forsøgt at slå ned på uro og kriminalitet i landet.

Landmænd og hyrder i Afrikas mest folkerige land har i årevis været i strid om landområder i det nordvestlige og centrale Nigeria.

Nogle af grupperne har udviklet sig til kriminelle bander. De beskrives som ’banditter’, der dræber, plyndrer og kidnapper.

Socialminister Sadiya Umar Farouq kalder den seneste uges angreb i delstaten Zamfara for ’forfærdelige og tragiske’.

»Over 200 personer er blevet begravet på grund af angrebene fra banditterne«, siger hun i en udtalelse ifølge en talsperson.

Over 10.000 personer skal også have mistet deres hjem efter angrebene.

»Deres hjem er blevet raseret af banditterne, og adskillige er stadig savnet«, siger den nigerianske socialminister søndag.

Fire indbyggere fortalte lørdag til nyhedsbureauet AFP, at væbnede gerningsmænd i løbet af to dage gik til angreb i distrikterne Anka og Bukkuyum. Her skal de have dræbt mindst 140 personer.

Babandi Hamadi, en indbygger i en lille landsby, siger, at angrebsmændene skød ’alle, de kunne få øje på’.

Det nordvestlige og centrale Nigeria har længe været hærget af kriminelle bander, som lever af kvægtyverier, plyndringer og bortførelser.

En række skoler er blevet angrebet. Og børn og unge er blevet ofre for massebortførelser, hvor pårørende er blevet presset til at betale løsepenge.

De kriminelle bander er kendt for at holde til i lejre i den berygtede Rugu-jungle. Den strækker sig over delstaterne Kaduna og Zamfara samt byen Katsina og nabolandet Niger, der ligger nord for Nigeria.

Der er omkring 206 millioner indbyggere i Nigeria.

ritzau