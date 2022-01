Migranter leder efter hemmelig liste ved Mexicos grænse til USA: »Vi fortæller dem, at den ikke findes. At den er en myte«

Joe Biden overlod det til vicepræsident Kamala Harris at finde på et alternativ til Trumps mur mod Mexico, men et år senere mærker de ikke den store forskel på den anden side af grænsen, hvor millioner af migranter og flygtninge er fanget i den form for skærsild, hvor udsigterne ikke er gode.