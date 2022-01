Her er seks mulige scenarier for et russisk angreb: Ingen af dem er lette for Putin

Kampvogne, granatkastere, alverdens materiel og over 100.000 soldater, der er i stand til at forårsage død og ødelæggelse. Det er, hvad den russiske hær har opstillet langs den ukrainske grænse. Den russiske præsident Vladimir Putin siger, at det blot er militærøvelser, men frygten for et russisk angreb på Ukraine får diplomater til at fare fra storby til storby i et forsøg på at afværge katastrofen.

Men hvad er det for en katastrofe, man kan forestille sig?