Endnu en journalist er skudt og dræbt i Mexico

Der er meldinger om, at endnu en journalist er dræbt i Mexico - den anden på mindre end en uge, skriver nyhedsbureauet AFP.

Den lokale anklagemyndighed i Tijuana siger, at den 49-årige fotojournalist Lourdes Maldonado Lopez blev skudt og dræbt, da hun søndag sad i sin bil i nærheden af den amerikanske grænse.

Den 49-årige specialiserede sig i nyhedshistorier, som politiet arbejdede på. Hun blev dræbt af skud i hovedet.

Maldonado havde netop vundet et sagsanlæg mod et tv-selskab, som er ejet af en magtfuld lokalpolitiker.

Mexico er et af verdens farligste lande for journalister, og myndighederne er også under pres for at undersøge drabet på journalisten Jose Luis Gamboa i den østlige by Xalapa.

Gamboa blev 10. januar bragt til hospitalet efter at være blevet knivstukket i ryggen og efterladt døende på gaden. Hans lig blev først identificeret fredag.

Mindst syv journalister blev dræbt i Mexico sidste år. Over 100 journalister er blevet dræbt i Mexico siden 2000.

Kun en lille brøkdel af drabene er blevet opklaret og har ført til retsforfølgelse.

Journalister uden Grænser placerer jævnligt Mexico ved siden af Afghanistan og Yemen som de tre farligste lande for pressefolk.

ritzau