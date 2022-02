Vrede truckere fra Canada får nu international opbakning

Nu har lastbilchaufførernes sag spredt sig til flere lande. Der har allerede været demonstrationer i både Australiens og New Zealands hovedstæder, Canberra og Wellington, og onsdag vendte flere lastbiler og mindre køretøjer i Frankrig deres metalliske snuder mod Paris for at deltage i en demonstration i den franske hovedstad, som forventes at starte fredag.

