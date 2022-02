»Det er helt vildt«: Amerikanere betaler af egen lomme for at redde afghanere efter USA's pludselige exit

USA stod efter det kaotiske exit fra Kabul i august med den største flygtningeudfordring siden Saigons fald: et ramponeret modtagesystem og 78.000 afghanske allierede fanget i et limbo. Men ved en kollektiv kraftanstrengelse, der er uden historisk sidestykke, har frivillige amerikanere på få måneder givet stort set alle flygtningene chancen for at komme i gang med et nyt liv i mulighedernes land.