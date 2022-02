To ord kan få det hele til at eksplodere i Ukraine

Det er ellers ikke længe siden, at risikoen for en russisk invasion af Østukraine fremstod så fjern og ulogisk, at vestlige eksperter tvivlede. Odds 75-25 i forhandlingsvejens favør. Nogle sagde endda 90-10. Men ikke længere. Den forgangne uge har ændret odds. Fordi det bolværk, der hedder rationalitet, slår gnister. Det er derfor, Ukraine har bedt om medicinsk udstyr fra EU, og Nato så sent som lørdag trak sit personale væk fra Kijev. Spændingen vokser.

