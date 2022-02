»Han er forsmået. Han føler sig forrådt, og han føler sig underkendt, og nu kan han vise sin styrke«

Hvorfor er Vladimir Putin parat til at nedkalde dybe lidelser og international pariastatus over sit land? Rusland-kenderen og romanforfatteren Leif Davidsen ser for sig en aldrende despot, der drømmer om Putin-statuer, men snarere går til grunde i sin egen tragedie.