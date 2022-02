Prorussiske separatister angriber Ukraines hær i Østukraine

Automatisk oplæsning

Prorussiske separatiststyrker har iværksat massive angreb på ukrainske styrker i den østukrainske by Donetsk.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Interfax ifølge Reuters.

Et øjenvidne siger torsdag morgen til Reuters, at vedkommende har hørt lyde fra artillerivåben i regionen.

Donetsk er et af to områder i det østlige Ukraine, som i 2014 løsrev sig fra Ukraine og proklamerede selvstændighed. Det andet er Luhansk.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, påstår, at ukrainske styrker har været ved at bedrive folkemord på de etniske russere i de to regioner.

Han fastholder, at Ruslands militære aktioner i områderne er ’selvforsvar’ og ’fredsbevarende’.

ritzau