Kina er mod sanktioner – og det er ganske enkelt paradoksalt

Kina opfordrer igen og igen til diplomatiske forhandlinger om konflikten i Ukraine, men har også kritiseret Vestens sanktioner mod Rusland. For regeringen mener ganske enkelt, at sanktioner er forkerte at bruge. Og man skal ikke bilde sig ind, at Kina går op i imagepleje, siger lektor.