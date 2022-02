Midnat i Kijev: »Vores mål er at klare os gennem natten, men jeg er bange for, hvad der sker«

Far, mor, to sønner og en bedstemor sidder i mørket i en 3-værelse lejlighed i det nordlige Kijev. Udenfor er der stille. Indenfor kan familien kan blot vente på, at russerne kommer.