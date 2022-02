Den tredje nat under den russiske invasion synes at være en sejr for ukrainerne

Trods heftige bombardementer og skudvekslinger på jorden i Kijev natten til lørdag er russerne endnu ikke lykkedes med at indtage hovedstaden, og både repræsentanter for den russiske og den ukrainske regering erklærer sig åbne for forhandlinger på - nogenlunde - neutral grund i enten Minsk eller Budapest.