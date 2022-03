Det er hans skyld, de står her ved grænsen til Ungarn. Men de nægter at sige navnet på »den der tyran«

Chaufførerne gætter på, at den langsomme trafik over grænsen skyldes, at Ukraines regering i sin desperate kamp for overlevelse har forbudt våbenføre mænd mellem 18 og 60 år at forlade landet. Selv en mandlig ukrainsk buschauffør er blevet taget ud af en bus og sendt tilbage, siger de. Og folk må ikke bare gå over grænsen i Zahony.

