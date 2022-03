Bomberne og de verbale angreb har raset natten igennem: »Vi sender russerne på en skamfuld retræte«

Sent i aftes kapitulerede den første større by i Ukraine, og hele natten er bomberne faldet over Kyiv, men samtidig fejrede Ukraines præsident i en video i nat, at man har bremset den russiske krigsmaskine, og ukrainerne går målrettet efter at højne motivationen i befolkningen og demoralisere russerne.