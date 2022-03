Byen er fuldstændigt blokeret af russiske styrker. Selv ikke nødhjælpsorganisationer får lov til at komme ind

Russiske tropper har for første gang under krigen taget kontrol over en større by i Ukraine. Blandt de mange tusinde civile, der nu er fanget i Kherson, befinder danskbosatte Katerynas forældre sig. Hun frygter for deres liv.