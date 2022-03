Nu er hele Europa blevet Østeuropa

En håndfuld af vores tætteste nabolande er frontlinjestater i den nye europæiske sikkerhedsorden efter den russiske invasion i Ukraine. Alliancefrie Sverige og Finland overvejer at søge dækning under den Nato-paraply, som de baltiske lande satser alt på kan skærme dem mod russisk kugleregn. Nuværende og tidligere toppolitikere fra Litauen, Estland, Finland og Sverige leverer her en rapport fra de nordeuropæiske frontlinjestater.