Han henter flygtninge på grænsen til Ukraine: »Gad vide, om de nogensinde kommer til at se hinanden igen?«

Flere og flere danskere kører frivilligt til den ukrainske grænse for at hjælpe flygtninge videre. En af dem er direktøren i et busselskab, som selv har mærket, hvordan det er at måtte flygte fra sit hjemland.