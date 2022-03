Publikum brød ud i regulær jubel i en grad, så selv Trump blev hylet helt ud af den

Et flertal af amerikanerne kan hverken lide Trump eller hans politik, men måske kan et flertal identificere sig med hans kamp for at få lov til at være den, han er? Det konservative USA føler sig udfordret på deres ret til at være umoderne, usmagelige og ukorrekte, og det er et opgør, de tror, de kan vinde. En weekend i februar mødtes den hårde kerne for at støbe kuglerne til præsidentvalget i 2024. Politiken var med.