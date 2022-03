Carsten Jensen: »Vi tror, vi er fremtiden. Men det kan vise sig, at det er Putin, der er det«

Samme morgen er jeg blevet vækket på et hotel i Haderslev af min kone. Hun har lige hørt i nyhederne, at Rusland nu har invaderet Ukraine, en begivenhed, som hun har forudsagt i ugevis, mens jeg aldrig har troet, at det var andet end taktiske trusler fra Putin med de lidenskabsløse, bureaukratiske manerer, det tomme, kontrollerede ansigt og de mumlende taler.

