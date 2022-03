Frygten for atomkrig stiger: »Det er et vildspor at tro at der findes en lille lomme, hvor man kan bruge atomvåben, og så sker der ikke mere«

Til sidst vil frygten for at slippe atomspøgelset fri bremse selv Putins overvejelser om at bruge små atomvåben i Ukraine. Men risikoen for atomkrig ved en fejl eller en misforståelse er vokset efter Ruslands invasion, vurderer professor Ole Wæver.