Selv om atomkatastrofen truer, vil børnefamilie ikke flygte fra Kyiv: »Hvis det sker, så sker det«

Frygten for en atomkatastrofe har ramt beboerne i Kyiv. Men Anna Pantyukhova og hendes familie har besluttet sig for at blive i byen. For hvis det skulle gå galt, bliver strålingen så kraftig, at det ikke nytter at flygte, fortæller hun.