Et friskmalet kort på en mur i Syrien er et muligt forvarsel om, hvad der venter ukrainerne

Rusland har allerede mistet flere soldater i Ukraine end under syv års krigsførelse i Syrien. Nu farer invasionsstyrkerne frem med en brutalitet over for civile, som også har præget de russiske krige i Syrien og Tjetjenien.