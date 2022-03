Arktis, cyber eller Østersøen? Gigantslagsmål venter om de mange nye forsvarsmilliarder

Det bliver kompliceret for generaler og forsvarspolitikere at bruge den enorme pengeregn fra søndagens historiske forlig om dansk forsvarspolitik på den rigtige måde. Skal vi i fremtiden satse på angrebsvåben med risiko for at tirre Rusland? Hvor skal de bruges - i Arktis, cyberspace eller Østersøen? Og hvilke værn får held til at skaffe sig de fleste milliarder?