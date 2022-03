Kommentar: Se nogle af de voldsomme billeder, Putin ønsker at holde skjult

Politiken har et ansvar for at vise den virkelighed, som udspiller sig under krigen i Ukraine. Vi viser ikke billeder bare for at chokere, men har her udvalgt en række billeder, der kan dokumentere krigens gru. Som noget nyt introducerer vi et redskab, hvor læseren selv kan vælge at klikke de voldsomme billeder frem.