Risikoen for en hård økonomisk opbremsning er taget markant til

Energipriserne er steget kraftigt. Står vi over for en nedtur a la oliekriserne i 1970’erne, som kan ramme både dansk økonomi og vores privatøkonomier hårdt? Her stiller vi selv spørgsmålene og forsøger at svare på, hvad der op og ned i det hele.