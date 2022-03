Stil spørgsmål til Ukraine-kender: »Er der noget som helst belæg for de russiske påstande om nazister og overgreb mod russere?«

Hvorfor var Vesten så længe om at opdage, at præsident Putin ville invadere Ukraine? Er det en overraskelse, at den ukrainske hær nu har ydet modstand i to uger? Henrik Kaufholz, der er redaktør på Politiken Historie, har dækket udviklingen i Ukraine de seneste 20 år og sidder klar til at svare på jeres spørgsmål.