Stil spørgsmål til Ukraine-kender: Er det en overraskelse, at den ukrainske hær nu har ydet modstand i to uger?

Hvorfor var Vesten så længe om at opdage, at præsident Putin ville invadere Ukraine? Er det en overraskelse, at den ukrainske hær nu har ydet modstand i to uger? Henrik Kaufholz, der er redaktør på Politiken Historie, har dækket udviklingen i Ukraine de seneste 20 år og sidder klar til at svare på jeres spørgsmål.