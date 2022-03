Krigens pris i det høje nord: Oprustning, mistillid og en lurende miljøkatastrofe

Tusinder af tons atomskrot på havets bund. Et mystisk kabelbrud ved Svalbard. Et nyt russisk satellitmissil. Alle er de dele af en fortælling om, hvordan et ellers helligt samarbejde i Arktis er brudt sammen – og det kan blive alvorligt, siger internationale eksperter.