Det er kun et spørgsmål om tid: Miljøkatastrofe lurer i Arktis

Tusinder af tons atomskrot på havets bund. Et mystisk kabelbrud ved Svalbard. Et nyt russisk satellitmissil. Alle er de dele af en fortælling om, hvordan et ellers helligt samarbejde i Arktis er brudt sammen – og det kan blive alvorligt, siger internationale eksperter.