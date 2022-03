Mød kvinderne, der er blevet udpeget som den ene front i den amerikanske identitetskrig: »De kaldte hende den bog-brændende Barbie«

I Texas er skolebestyrelserne ved at gennemgå hundredvis af bøger fra bibliotekerne, der beskyldes for at have et ’seksualiserende’ indhold, der er upassende for børn. Mange af dem handler om – eller er skrevet af – LBGTQ-personer. Politiken har mødt to konservative kvinder, der er blevet frontfigurer i kampen mod det, den amerikanske højrefløj kalder for den amerikanske venstrefløjs indoktrinering i skolerne.