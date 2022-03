»Vi har aldrig haft så mange lig før«

I den belejrede sydukrainske by Mykolajiv hober ligene sig op efter adskillige russiske bombardementer. Det er blandt andet gået ud over et børnehjem og en fødeklinik og har overbevist en ung soldat om, at han hader russerne. Rapport fra en af de værste kampzoner i det sydøstlige Ukraine, hvor den anerkendte russiske journalist Jelena Kostjutjenko bevæger sig rundt.