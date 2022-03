EU-korrespondent svarede på spørgsmål: »Kan der komme flere sanktioner mod Rusland?«

Er det realistisk, at Ukraine bliver medlem af EU inden for en overskuelig årrække? Og kan der komme flere sanktioner mod Rusland, eller er der efterhånden ikke mere at sanktionere? Vores EU-korrespondent Karin Axelsson svarede onsdag formiddag på læsernes spørgsmål.