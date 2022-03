»USA og EU har ikke affyret et eneste skud, men gjort Rusland til en økonomisk krøbling«

To amerikanske professorer, der har kortlagt århundreders brug af sanktioner, mener, Vestens økonomiske krig mod Rusland i størrelse og slagkraft er uden historisk fortilfælde, men skulle de have gjort en afgørende forskel, skulle Putin have vidst, hvad der ville ramme ham på forhånd. Til gengæld må det få andre despoter til at ryste på hånden, siger de.