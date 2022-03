De udgør inderkredsen. Hvem kupper Putin? Hvem tør?

Ruslands præsident er over de seneste 20 år gået fra at være en slags bestyrelsesformand for Rusland A/S, hvor han var den første blandt ligesindede, til at blive en moderne udgave af en russisk tsar. Men han omgiver sig stadig af en inderkreds, der primært består af tidligere militær- og efterretningsfolk (siloviki) med samme koldkrigstankegang som hans egen. Men også gamle venner har hans øre.