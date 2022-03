Før valget: 12 centrale scener fra Macrons 5 dramatiske år som præsident

En lang kortege af sorte biler ruller ind på gårdspladsen om eftermiddagen 10. marts i år og standser ved den røde løber foran Versailles-slottet.

En for en stiger EU’s stats- og regeringschefer ud, breder armene ud, smiler og kindkysser med værten, som venter uden for sit slot. Begge Mette Frederiksens hænder får et klem, Litauens præsident får et fortroligt ord med på vejen, og Italiens landsfader Mario Draghi et gadedrengekram.