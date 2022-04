Er Rusland virkelig omringet af Nato? Enhedslisten-medlem googlede kort, der passede til hans påstand

Kort kan bruges til meget, ikke mindst til at belyse krigen i Ukraine. Hvor russerne står, hvor ukrainerne står, eller hvordan Nato har udvidet. Pludselig bliver fakta meget konkret. Og kan understøtte en pointe.

Det var også, hvad en Enhedslisten-suppleant i Ballerup Byråd ville opnå, da han – som mange andre gør i disse dage – delte et kort af Natos udvidelse mod øst.

Vi har fået to eksperter til at vurdere kortet, og talt med politikeren bag delingen. Det viser sig, at selvom kortet er korrekt, kan det give et helt forkert indtryk. Noget, politikeren har fået kritik for.