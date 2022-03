Er ukrainerne ved at omringe en russisk troppestyrke ved Kyiv?: »Hvordan spiser man en elefant? Det gør man bid for bid«

Et større antal russiske soldater er i fare for at blive omringet nordøst for den ukrainske hovedstad. Manøvren er klassisk i krigskunsten. Russerne er blot ikke vant til, at det er dem selv, der omkranses af fjender.