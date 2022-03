»Jeg har talt med folk i Donbas, jeg ved, at det er sandt«

Han følger krigen i Ukraine på russiske patriotiske Telegram-kanaler, der hver dag viser kampscener fra Ukraine, den russiske hærs heltemodige fremfærd, ukrainernes tab og selvfølgelig nazisternes forbrydelser. Som mange andre russere tror han på det officielle russiske narrativ om, at det var et illegitimt coup d’etat i Ukraine i 2014, og at den ukrainske regering i dag er USA’s marionetregime. Ifølge dette verdensbillede bestræber Nato sig på at opstille baser tæt på Ruslands grænser, og ukrainske nazister har i otte år begået folkemord mod etniske russere i Donbas.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her