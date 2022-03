Frankrigs yderste højre er stærkere end nogensinde før inden præsidentvalg i krigens skygge

Europa skal holde øje med Frankrigs valg, mener ekspert og ung kvinde. Midt under Ukraine-krigen står to blokke over for hinanden: en åben og proeuropæisk blok over for fremmedfjendtlige og antieuropæske kræfter.