Ekspert: Bidens tale vil næppe gå over i historien, men hans afsluttende kommentar om Putin var alligevel bemærkelsesværdig

Ifølge seniorforsker var det mest markante ved Bidens tale kommentaren om, at Putin ikke kan blive ved magten. Man skal dog ikke opfatte det som et amerikansk ønske om at gennemføre et regimeskifte i Rusland.