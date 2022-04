Dagbog fra Ukraine: Anyas lørdag i Kyiv står på fitness, langsom morgenmad - og frygten for at blive ramt af en raket

Anya Korols hjemland er i krig, men alligevel forsøger ukraineren at opretholde sine daglige rutiner. Hver morgen skriver hun til venner og familie for at sikre sig, at de er i live. Men hun går også til fitness og smalltalker med sin mand og 10-årige datter over morgenmaden. Hendes lørdag i Kyiv minder på mange måder om vores – og så alligevel slet ikke.