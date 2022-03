Venstrefløjens håb i præsidentvalg er gudbenådet taler og debattør – men han står helt alene

Venstrefløjens præsidenthåb skal samle et splittet venstre for at nå finalen i fransk præsidentvalg. Han går frem, men det samme gør hans værste konkurrent, den indvandrerfjendtlige populist Marine Le Pen.