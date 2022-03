Han udtalte de ikoniske bandeord. Nu bliver han modtaget som helt i Ukraine

Hans stemme blev berømt på krigens første dag. Roman Hrybov (t.h.) fik tirsdag en medalje for at have sat ord på den ukrainske forsvarsvilje: Da han og resten af garnisonen på Slangeøen blev bedt om at overgive sig, svarede han: 'Rend os i røven'. Han blev taget til fange, men er nu tilbage i Ukraine.